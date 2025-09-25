Danıştay’ın aldığı karara göre, Bakan Yardımcısı ve iki stajyer hariç tüm personel hakkında yargılama yolu açıldı. Böylece yangındaki ihmallerle ilgili olarak Bakanlık personelleri de hakim karşısına çıkacak.

Bakanlık, daha önce üç kez soruşturma izni kararı almış; ilk iki kararında hiçbir personele izin verilmezken, üçüncü kararında ise sadece sınırlı sayıda isme izin çıkmıştı. Ancak Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazları üzerine dosya Danıştay’a taşındı.

Danıştay’ın kararıyla, sınırlı izin ve itiraz süreçleri de ortadan kalkmış oldu. Bu adım, faciadaki sorumlulukların tüm yönleriyle yargı önüne taşınması açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.