Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı, 23 Eylül 2025 tarihinde çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıda, Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılan isimlerin yerine, kalan süreyi tamamlayacak yeni üyeler seçildi.

Toplantı, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın açılış konuşmasıyla başladı. Erkılınç, 27-29 Ağustos tarihlerinde yapılan 33. Dönem 3. Genel Kurul’da, istifa ve görev değişikliği nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday çıkmadığını belirterek, seçimin Kasım ayındaki Genel Kurul veya olağanüstü toplantıda yapılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Erkılınç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin’in Hükümet grubu adına katılımıyla, Yönetim Kurulumuz yeni üyeleri belirlemek üzere olağanüstü toplantıya davet edilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Genel Kurul üyelerimize katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçimi yapıldı, yoklama alındı ve Genel Kurul gündemi kabul edildi.

Yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi

Görevlerinden ayrılan Evren Başar ve Muhammed Ziyad Varol’un yerine yapılan seçimde, Hükümet Grubu Temsilcisi İlhami Giray Şahin ve Tarafsızlar Grubu Temsilcisi Yusuf Şimşek, Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri olarak belirlendi.

Yeni üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında, resmî ilan ve reklam yayımı, basın çalışanlarının borç talepleri ve çeşitli idari konular ele alındı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine İlhami Giray Şahin getirildi.