Ordu’nun Altınordu ilçesinde N.K. (56), tartıştığı Ali Külünk’ü (55) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. N.K., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Ali Külünk’e, yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Bacaklarından vurulan Külünk yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Külünk, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.K. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.