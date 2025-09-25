Şehir magandaları bu kez iki kadın gazeteciye saldırdı.

Olay dün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin otoparkında yaşandı. Mansur Yavaş’ın basın toplantısını izlemek için ABB binasına giden Sonsöz Gazetesi Muhabiri Melis Sapaz ve Yeniankara haber sitesinin muhabiri Zeynep Sude Yeşil, toplantı sonrasında araçlarına binecekleri sırada kimliği belli olmayan bir kişin sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

Park ettikleri aracın çıkışa engel olduğunu ileri süren saldırgan aracın arka camını yumruklamaya ve sözlü saldırıya başladı. Daha sonra iki kadın gazetecini üzerine yürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerini araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sonsöz Gazetesi muhabiri Melisa Sapaz ve yeniankara haber sitesinin muhabiri Zeynep Suda Yeşil Yenimahalle Çiftlik Karakoluna giderek saldırgan için şikayette bulundu ve yakalanmasını istedi. Ankara polisi şimdi kadın gazetecilere saldıran bu magandayı arıyor.

“TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK ZOR”

İki kadın gazeteci yaşadıkları olayın yalnızca bir otopark tartışması olmadığını, Türkiye’de kadın olmanın nasıl bir cesaret ve mücadele işi olduğunu yeniden gösteren bir tablo olduğunu belirterek şunları söyledi :

“Olay, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın basın toplantısına katılmak üzere gittiğimiz belediye binasının otoparkında yaşandı. Aracım, başka bir aracın çıkışına engel olduğu iddiasıyla bir erkeğin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradım. Aracım trafiği aksatıcı bir durum olursa ABB’nin güvenlik görevlilerine bildirdim. “Anons edilirse hemen gelirim” dedim. Oysa aracımın hiç trafiği engelleyici bir durumda değildi. Buna rağmen saldırgan bir öfke seli üzerime yürüdü. Aracımı yumrukladı, bana doğru hamle yaptı, yumruğunu kaldırdı. Zeynep Sude yanımda olmasaydı belki de bugün hastanede olacaktım. Zeynep, beni korumak için araya girdi, bağırdı, mücadele etti. Sesiyle, tepkisiyle güvenliği harekete geçirdi. Güvenlik görevlileri saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı.”

KAMERA KATITLARI VAR

Gazetemiz yetkilileri Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürlüğüne ve Basın Yayın Müdürlüğüne olayı iletti. Belediye yetkilileri saldıranın belediye personeli olmadığını, kamera kayıtlarının incelendiğini, polisin talebi üzerine kamera kayıtlarının Emniyete verileceğini söyledi.

Saldırganın belediyede hangi birimde işlem yaptırdığı ve kimliğinin mutlaka ortaya çıkacağı belirtildi.



