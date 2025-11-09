T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen “Bir Ulusun Yası, Manşetlerin Yankısı” sergisi, Atatürk’ün vefatının ardından Türkiye basınında yer alan haber ve başlıkları gün yüzüne çıkarıyor. Sergi, bir ulusun yasını gazete manşetleri üzerinden anlatırken, dönemin duygusal atmosferini ziyaretçilere hissettirmeyi amaçlıyor.

Sergi, 10 Kasım sabahı saat 09.05’te C.S.O. ADA Sergi Tüneli’nde açılacak ve 14 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ankara Kent Konseyi’nin davetiyle düzenlenen etkinlik, tüm Ankaralılara açık olacak.