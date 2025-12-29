Edinilen bilgilere göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde IŞİD şüphelilerine yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelilerin güvenlik güçlerine silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından RTÜK, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle operasyonla ilgili haber, görüntü, röportaj ve yorumlara geçici yayın yasağı uygulanmasına karar verdi. Karar kapsamında, operasyonun detaylarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yayınlanmaması istendi.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve operasyonun kontrollü şekilde sürdürüldüğünü bildirirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Gelişmeler geldikçe aktarılacak.