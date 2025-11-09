Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili adli soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturma hakkında son durumu paylaştı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla uzman bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini de belirten Tunç, “Makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Adalet Bakanı, açıklamasının sonunda “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” sözleriyle taziyede bulundu.