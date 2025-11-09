ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da yaptığı son açıklamada, ülke genelinde orta ve düşük gelirli vatandaşlara 2 bin dolarlık ödeme yapılması fikrini gündeme getirdi. Trump, bu ödemeyi “temettü” olarak adlandırdı ve finansman kaynağı olarak da ithalat vergilerini işaret etti.

Trump, “Amerikan halkı bu ülkenin kazancından pay almalı. Gümrük gelirleri sadece kasada kalmamalı, halka geri dönmeli” dedi. Öneriye göre, ABD’nin ithalat vergilerinden elde ettiği gelirler, belirli bir gelir düzeyinin altındaki vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere nakit olarak dağıtılacak.

Henüz resmi bir yasa tasarısına dönüşmeyen öneri, Trump’ın yeniden başkanlık dönemine ekonomik destek hamlesi olarak değerlendiriliyor. Ancak “yüksek gelirli” kesimin kimleri kapsayacağı, ödeme tarihleri ve kapsamı gibi detaylar netleşmedi.

Trump’ın açıklaması, “halkın payı” vurgusuyla destekçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Kongre onayı gerekip gerekmediği ve uygulamanın ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.