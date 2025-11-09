Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Zagreb'de yapılan ve 13 ülkeden bin 230 sporcu katıldığı organizasyon sona erdi.

Organizasyona 178 sporcuyla katılan Türkiye, hem ferdi hem takım müsabakalarında üstün bir performans sergiledi. Türk karateciler 11 altın, 6 gümüş ve 11'i bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, şampiyona büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Hırvatistan'da ülkemizi büyük bir özveriyle temsil eden tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kazandığımız 28 madalya, Türk karatesinin uluslararası arenadaki gücünün bir kez daha göstergesi olmuştur. Bu başarıda emeği geçen teknik ekibimize, hakemlerimize ve tüm görevli kadroya teşekkür ediyorum. İnancımız, disiplinimiz ve birlik ruhumuzla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.'