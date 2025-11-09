Çin’in teknoloji merkezlerinden Shenzhen’de faaliyet gösteren Lonvi Biosciences adlı şirket, insan ömrünü 150 yıla kadar uzatabileceğini öne sürdüğü yeni bir ilaç üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin teknoloji direktörü Lyu Qinghua, “150 yaşına kadar yaşamak artık bir hayal değil, bilimsel olarak mümkün hale geliyor” sözleriyle iddialarını gündeme taşıdı.

İlacın, hücre yaşlanmasını yavaşlatan ve vücuttaki yenilenme sürecini destekleyen doğal bileşenler içerdiği öne sürülüyor. Henüz klinik deneme aşamasında olan bu formülün, yaşlanma belirtilerini geciktirmeyi hedeflediği belirtildi.

Uzmanlar ise bu açıklamaları temkinle karşılıyor. Harvard Tıp Fakültesi’nden yaşlanma biyoloğu David Sinclair, “İnsan ömrü son yüzyılda ciddi biçimde uzadı ancak 150 yaş gibi bir sınır, şu an için biyolojik kapasitenin ötesinde görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada yaşlanmayı yavaşlatma araştırmalarına milyarlarca dolar yatırım yapılıyor. Çin, bu alanda ABD ve Japonya’yla rekabet ediyor. Ancak bilim insanlarına göre, yaşam süresini uzatmanın ötesinde asıl hedef “sağlıklı yaşlanma” olmalı.

Çinli araştırmacıların iddiası doğrulanırsa, insanlık tarihinde yeni bir dönemin kapısı aralanabilir. Ancak şu an için bu gelişme, bilimin sınırlarını zorlayan iddialı bir girişim olarak görülüyor.