Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılını kutladı.

ABB Başkanı Yavaş'ın ifadeleri şöyle: "Milletimizin büyük kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yılında rahmet, minnet ve sonsuz bir özlemle anıyorum. Atatürk, yalnızca bir lider değil, bir milletin yeniden var oluş iradesidir. O, bize özgürlüğün, eşitliğin ve çağdaşlığın yolunu göstermiş; milletine olan inancıyla karanlık günleri aydınlığa çevirmiştir. Bugün bizlere düşen, onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bu ülkeyi adaletle, liyakatle ve sevgiyle yönetmektir. Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i yaşatmak; gençlerimize umut, kadınlarımıza güç, milletimize onurlu bir gelecek sunmakla mümkündür. Başkent Ankara, onun mirasının simgesidir. Kurtuluşun, direnişin ve yeniden doğuşun başkenti olarak; her adımda Atatürk’ün izini taşımaktadır. Bizler de bu emaneti daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını daha aydınlık kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her 10 Kasım, bir yas günü değil; onun düşüncelerine, ilkelerine ve adalet anlayışına yeniden sarılma günüdür. Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşmak, milletimizin en büyük borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayacağına olan inancımı yineliyorum." diye konuştu.