Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baran, mesajında Atatürk’ün ekonomi vizyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin kaderini değiştiren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz’ sözü, Türk iş dünyası olarak bugün de pusulamız olmaya devam ediyor.”

Atatürk’ün en büyük mirasının ekonomik bağımsızlık olduğunu belirten Baran, Türkiye’nin Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da bu mirası koruyarak güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

“Büyük Önder’in en büyük mirası, siyasi bağımsızlığımızın teminatı olan ekonomik bağımsızlığımızı koruyarak her geçen gün güçlendiriyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da akıl ve bilim temelleri üzerinde yükselen, üretimle ve ticaretle büyüyen, sanatla ve sporla gelişen güçlü bir Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Baran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Cumhuriyetimizi yaşatmak ve geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”