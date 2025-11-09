Ordu'da zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşunca tahliye edilen 2 binadan birinin yıkımı yapılıyor.

Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde 20 Ekim günü bitişik 5 ve 6 katlı 2 binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından toplam 14 daireli 2 bina, tedbir amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi. Kayma ve çatlakların, binaların yanında bulunan inşaatta yapılan kazı ve temel çalışmasının etkili olabileceği değerlendirildi.

Yapılan incelemede 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkılmasına karar verildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım işleminin 3 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: DHA