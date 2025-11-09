Sonbaharın keyfini deniz ve güneşle çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kızkalesi’ne akın etti. Tatilciler, denize girerek yüzme keyfi yaparken, bazı ziyaretçiler güneşlenmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı, balık tutmayı ve hatıra fotoğrafı çekmeyi tercih etti. Çocuklar ise deniz kıyısında kumla oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Yaz mevsiminin sona ermesine rağmen sahillerde yaşanan bu yoğunluk, bölge turizmcilerinin yüzünü güldürdü. Kızkalesi’ndeki bu hareketlilik, kasım ayında bile turizmin canlılığını koruduğunu gösterdi.