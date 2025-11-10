Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlarda zarar gören alanlara öncelik vererek ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Hatay ve Kilis’te gerçekleştirilecek fidan dikimi için 19 farklı alanda hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Hatay’da 36 bin 550, Kilis’te 7 bin 500 fidan dikilecek

Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, 11 Kasım’da yapılacak ağaçlandırma etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, önceliği yangınlardan etkilenen bölgelere verdiklerini söyledi. Günay, “Hatay’da 15 lokasyonda toplam 36 bin 550, Kilis’te ise 4 lokasyonda 7 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız.” dedi.

“Hep birlikte toprağa imza atalım” çağrısı

Günay, herkesi 11 Kasım’da fidan dikmeye davet ederek, “Daha yeşil bir Türkiye ve sağlıklı bir gelecek için hep birlikte yeşil vatana olan sevgimizi gösterelim. Geleceğe nefes olalım, toprağa imza atalım; şahidimiz toprak, imzamız fidan olsun.” ifadelerini kullandı.

Deprem şehitleri için hatıra ormanları oluşturuluyor

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar anısına oluşturulan hatıra ormanlarında da fidan dikimlerine devam ediyor. Merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’ndeki 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı başta olmak üzere, diğer ilçelerde de şimdiye kadar yaklaşık 12 bin fidan dikildi.

Günay, “Hatay’da depremlerde kaybettiğimiz 24 bin 251 vatandaşımızın her biri için bir fidan dikme gayretindeyiz. Yıl sonuna kadar bu projeyi tamamlayarak kaybettiğimiz canlarımızın anısına birer fidan bağışlamış olacağız.” diye konuştu.