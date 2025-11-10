Japonya’nın Iwate eyaleti açıklarında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Kyodo News’in Japon Meteoroloji Ajansına dayandırdığı habere göre, deprem sonrası verilen tsunami uyarısının ardından kıyı bölgelerinde tahliye çağrısı yapıldı.

Iwate kıyılarında küçük tsunami dalgaları gözlemlendi

Depremin ardından Kuji ve Ofunato kentlerinde 20 santimetre, Miyako ve Kamaishi kentlerinde ise 10 santimetrelik tsunami dalgaları kaydedildi. Depremin neden olduğu elektrik kesintileri nedeniyle bazı hızlı tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Tsunami uyarısı kaldırıldı, can kaybı veya hasar yok

Yetkililer, kısa süre sonra tsunami uyarısı ve tahliye emirlerinin kaldırıldığını duyurdu. Depremde herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Iwate eyaletinin Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusunda meydana geldiğini açıklamıştı.