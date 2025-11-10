CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan ve 24 Ekim’de reddedilen dava ile ilgili Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme gerekçesinde, bazı davacıların partiden ihraç edilmiş olmaları nedeniyle dava açma ehliyetlerinin bulunmadığını, ayrıca yeni kurultay ve kongrelerin Yüksek Seçim Kurulu denetiminde gerçekleştirilmesi nedeniyle davanın konusuz kaldığını vurguladı.

Mahkeme, kurultayda bazı delegelere menfaat sağlandığı iddialarını da inceledi. Oy karşılığı pazarlık yapan delegelerin iradesinin fesada uğramış sayılmayacağı tespitine yer verildi. İddiaların, kurultayın iptalini gerektirecek hukuki bir durum oluşturmadığı belirtildi.

Dava süreci ve ihraçlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultaydaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili soruşturma başlatırken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler kurultayın iptali için dava açtı. Dosyalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi. Mahkeme, 24 Ekim 2025 tarihli karar duruşmasında davayı, davacıların dava açma ehliyeti bulunmaması ve davaların konusuz kalması gerekçesiyle reddetti.

Lütfü Savaş, CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla 3 Ekim 2024’te kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş, 11 Aralık 2024’te kesin ihraç cezası almıştı. Benzer şekilde Yılmaz Özkanat da 14 Mayıs 2025’te partiden ihraç edilmiş, bu nedenle her iki davacı açısından dava ehliyetsizlik nedeniyle reddedildi.

Kurultay ve kongreler konusuz kaldı

Mahkeme, asıl dava ve birleşen dosyaların CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38’inci Olağan Kurultayı, 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi ve 6 Nisan 2025 tarihli 21’inci Olağanüstü Kurultay kararlarının iptali taleplerini kapsadığını hatırlattı. Ancak partinin YSK denetiminde yeni seçimler düzenlemesi ve sonuçların tasdik edilmesi nedeniyle davaların konusuz kaldığı belirtildi.

İrade fesadı iddiaları reddedildi

Mahkeme, bazı delegelere menfaat sağlandığı iddialarını da değerlendirdi. Tanık beyanları, delegelerin oy karşılığında pazarlık yaptığını ortaya koysa da iradelerinin fesada uğradığına dair yeterli kanaat oluşmadığı kaydedildi. Mahkeme, menfaat temin eden delegilerin ahlaki olarak hatalı davranabileceğini, ancak bunun kurultayın iptalini gerektirecek hukuki bir durum yaratmadığını vurguladı.