Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de 'Türkiye'deki bütün illere doğal gaz götürülmesi' yönünde bir hedef ortaya koyduğunu anımsatarak, bu hedefi gerçekleştirdiklerini, bugün Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz bulunduğunu belirtti.

'243 BİN KİLOMETRELİK ŞEBEKE İNŞA ETTİK'

Bakan Bayraktar, "2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde olan doğal gazı, inşa ettiğimiz 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemizle 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 OSB'ye ulaştırdık. 2002'de 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı, bugün itibari ile 22 milyona yükseldi" dedi.

Türkiye'nin her köşesine doğal gaz götürmek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bayraktar, "Sadece 2025 yılında 15 bin 600 kilometre doğal gaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettik. Böylece, son bir yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık ve Türkiye genelinde konut abone sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı" ifadelerini kullandı.

'YERLEŞİM YERİ SAYISINI 973'E ÇIKARACAĞIZ'

Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkanı sağladıklarını kaydeden Bayraktar, "Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 2025 sonunda 973'e çıkaracağız" dedi.

Doğal gaz ile vatandaşlara sadece bir enerji kaynağı değil, yaşam konforu ve şehirlerde yüksek hava kalitesi de sağladıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Gerçekleştirdiğimiz doğal gaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, kükürt kaynaklı kirlilik oluşumunu da önlüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılması için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Bayraktar, "Türkiye'de halihazırda 4 milyon hane, yerli doğal gazımızı kullanıyor. 2028'de bunu 4 katına çıkararak 16 milyon hanenin yerli doğal gazımızı kullanmasını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)