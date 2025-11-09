Brezilya’nın Parana eyaletindeki Rio Bonito do Iguacu kentinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlarla etkili olan kasırga felakete yol açtı. Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, kasırgada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 750 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, çok sayıda aracın ve iş yerinin zarar gördüğünü, bazı binaların çatı ve duvarlarının çöktüğünü açıkladı. Kent genelinde altyapı hasarı meydana gelirken, elektrik kesintileri ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasırgadan etkilenenlerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Lula da Silva,

“Kasırgada sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Parana halkına destek olmaya ve gerekli tüm yardımı sağlamaya devam edeceğiz,”

ifadelerini kullandı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.