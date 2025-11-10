KIRŞEHİR'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu sürücü Hüseyin Toy (35) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Kırşehir-Ortaköy kara yolunda meydana geldi

Kaza, Kırşehir-Ortaköy kara yolu 15’inci kilometresinde gerçekleşti. Hüseyin Toy yönetimindeki 06 RJV 88 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 68 AET 619 plakalı yük kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Toy, otomobilde sıkıştı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Hüseyin Toy’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve kimliği henüz açıklanmayan 1 yolcu ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.