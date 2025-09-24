Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öğle saatlerinde yaptığı basın açıklamasının ardından, basın mensupları Melisa Sapaz ve Zeynep Sude Yeşil bir güvenlik ihlali ile karşılaştı. Olay, etkinliğin sonrasında, park alanında meydana geldi. Alan yetersizliği nedeniyle yoğunluk oluşan otoparkta, çok sayıda araç önlü arkalı şekilde park edildi. Basın açıklamasının ardından araçlarına binmeye çalışan basın mensupları güvenlik ihlaline uğradı.

"GÜVENLİĞE SÖYLEMİŞTİM ANONS GELMEMESİNE RAĞMEN ÜSTÜMÜZE YÜRÜDÜ"

Olay anını anlatan Sapaz, "Her yer dolu tüm araçlar rast gele park edilmiş. Herkes gibi biz de güvenliklerin yönlendirmesiyle boş olan alana aracımızı park ettik. Çıktığımızda iki beyefendi bize bakıyordu. Arkadaşım ile araca binmek için yöneldik binmemize izin vermeden üzerimize yürüyerek aracıma yumruk attı. Sonra bana doğru geldi elini kaldırdı. Arkadaşım Sude beni iterek aramızda mesafe açtı ve 'güvenlik' diye bağırdı. Birkaç dakika bağırmasına rağmen güvenlikler sonradan geldi. Biz kamera kaydı alıp güvenlikleri çağırınca karşıdaki geri çekildi. Zaten yanındaki de arkadaşını durdurmak için bir şey yapmadı" dedi.

"YAPAYALNIZ BIRAKILDIK"

Müdahalede geç kalındığını ifade eden Yeşil ise, "Çıktığımızda bize bakıyordu bir şey diyecek zannettim araca yöneldik binmek için. Aracın bizim olduğunu anlayınca bize doğru bağırarak yürüdü. Biz 'ne oluyor' diyerek tepki gösterince araca yumruk attı ve elini kaldırarak arkadaşımın üstüne yürüdü. Araya girip ittim arkadaşımı geriye doğru. Yumruk ona gelmesin diye. Şahsın yanındaki kişi de yalnızca izledi. Çevrede de çok sayıda kişi vardı. Herkes izledi. Hatta bir kadın gelip 'ses yapmayın' diyerek arkadaşım ve bize bağırdı. Yapayalnız bırakıldık. Ben çığlık atarak 'güvenlik' diye bağırdım çok sayıda. Ancak beklediğimiz hızda kimse gelmedi. O sırada başka şeyler olabilirdi. Biz görüntü almaya başlayıp bağırınca güvenlikleri gören şahıs hiçbir araca binmeden gitti. Üzerimize yürüdü ancak hiçbir araç da onun değilmiş gördük ki" diye konuştu.

HİÇBİR ARACA DA BİNMEDİ

"Size ağır konuşacağım hastam var" diyerek kadın basın mensuplarının üzerine yürüyen şahıs, çevredeki araçlara binmeden olay yerinden ayrıldı. Arkadaki aracın da ona ait olmadığı ortaya çıktı.