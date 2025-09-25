Neşet Ertaş, Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biridir. 1938 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. Babası ünlü bozlak ustası Muharrem Ertaş’tır. Küçük yaşta bağlama çalmayı öğrenen Neşet Ertaş, hem babasından hem de yöresindeki ozanlardan etkilenerek müzik hayatına başladı.

Bozlak, türkü ve halk müziğinin en güçlü temsilcilerinden olan Ertaş, özellikle Orta Anadolu ezgilerini özgün yorumuyla bütün Türkiye’ye tanıttı. Kendi yazdığı türküleriyle “Garip” mahlasını kullandı ve halk arasında “Bozkırın Tezenesi” olarak anıldı. Mütevazı yaşamı, içten tavırları ve türkülerindeki derin duygularla milyonların gönlünde yer edindi.

Neşet Ertaş, 2012 yılında hayatını kaybetti. Ancak eserleri ve halk müziğine kattıklarıyla bugün de Türk kültürünün en değerli miraslarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

Neşet Ertaş'ın eserleri!

Zahidem

Neredesin Sen

Gönül Dağı

Ah Yalan Dünya

Yazımı Kışa Çevirdin

Garip

Sevda Olmasaydı

Doyulur mu

Kendim Ettim Kendim Buldum

Hapishanelere Güneş Doğmuyor

Yalan Dünya

Tatlı Dillim Güzel Karım