Neşet Ertaş, Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biridir. 1938 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. Babası ünlü bozlak ustası Muharrem Ertaş’tır. Küçük yaşta bağlama çalmayı öğrenen Neşet Ertaş, hem babasından hem de yöresindeki ozanlardan etkilenerek müzik hayatına başladı.
Bozlak, türkü ve halk müziğinin en güçlü temsilcilerinden olan Ertaş, özellikle Orta Anadolu ezgilerini özgün yorumuyla bütün Türkiye’ye tanıttı. Kendi yazdığı türküleriyle “Garip” mahlasını kullandı ve halk arasında “Bozkırın Tezenesi” olarak anıldı. Mütevazı yaşamı, içten tavırları ve türkülerindeki derin duygularla milyonların gönlünde yer edindi.
Neşet Ertaş, 2012 yılında hayatını kaybetti. Ancak eserleri ve halk müziğine kattıklarıyla bugün de Türk kültürünün en değerli miraslarından biri olarak anılmaya devam ediyor.
Neşet Ertaş'ın eserleri!
-
Zahidem
-
Neredesin Sen
-
Gönül Dağı
-
Ah Yalan Dünya
-
Yazımı Kışa Çevirdin
-
Garip
-
Sevda Olmasaydı
-
Doyulur mu
-
Kendim Ettim Kendim Buldum
-
Hapishanelere Güneş Doğmuyor
-
Yalan Dünya
-
Tatlı Dillim Güzel Karım