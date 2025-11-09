İstanbul’un Avcılar ilçesinde makas atarak trafikte tehlikeye yol açan M.T. ve İ.Y. isimli sürücüler, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gereği yapıldı” diyerek gelişmeyi duyurdu.

Yerlikaya, mevcut yasal düzenlemeler kapsamında sürücülere yalnızca idari para cezası uygulanabildiğini hatırlatarak, yeni Trafik Kanunu Teklifi’nin yasalaşmasıyla birlikte caydırıcı yaptırımların devreye gireceğini belirtti.

Yeni düzenlemeye göre makas atan sürücülere 90 bin lira idari para cezası kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları da aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

“Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız.” ifadelerini kullanan Yerlikaya, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

