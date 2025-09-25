Sandıklı ilçesi Kırkpınar mevkisinde 23 Eylül'de asfalt serimi yapıldığı sırada Sandıklı Belediyesi çalışanlarından Serdar Karaağaç ile Uğur Şeker arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile Serdar Karaağaç, Uğur Şeker'i bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Şeker, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Şeker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Serdar Karaağaç, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Karaağaç, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Uğur Şeker'i cenazesi ise dün Sandıklı'da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.