Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem, kullandığı kişisel eşyaları “hediye” adı altında çekilişe açınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü fenomenin etkileşim uğruna yaptığı paylaşım tepki çekti.

Bilem’in düzenlediği çekiliş kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı fenomeni samimiyetsiz buldu. Takipçilerin bir kısmı, “Saygınlığını üç kuruşluk takipçiye satıyor” yorumuyla tepki gösterdi.

Nevra Bilem’in bu paylaşımı, sosyal medyada tartışma yaratan konular arasına girdi.