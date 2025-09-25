Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirilen "Maziden Atiye Köprü" projesi kapsamında Hacı Ömer Tarman Anadolu lisesi anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. 10. sınıf öğrencilerinin edebiyat dersi temasına uygun olarak, Türk kültürünün köklü bir parçası olan âşıklık geleneği öğrencilerle buluşturuldu. OZAN-DER üyesi halk ozanlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, âşıklar türkülerini ve deyişlerini öğrenciler için seslendirdi. Program, edebiyat öğretmenlerinin organizasyonuyla düzenlendi.

Okul Müdürü Fatih Aşkın, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Maziden Atiye Köprü projemiz kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikle, öğrencilerimizin yüzyıllardır yaşatılan âşıklık geleneğini yakından tanımalarını, bu kültürel mirası yaşayarak öğrenmelerini amaçladık. Ozanlarımızın türkülerinde insanın sevinci, hüznü, aşkı ve toplumsal meseleleri yer buluyor. Bu miras, gençlerimize ilham vermeye devam ediyor.”

Programda, âşıklık geleneğinin tarihi, edebi ve sanatsal yönleri; seslendirilen deyişler ve türküler aracılığıyla öğrencilere coşkulu bir şekilde aktarıldı. Öğrenciler, bu kadim geleneğin canlı temsilcileri olan ozanlarla birebir tanışma ve sohbet etme imkânı buldular.

Etkinliğe katılarak kültürel mirasımızı yaşatan değerli halk ozanlarımız Kenan Şahbudak, Selahattin Dündar, Mustafa Aydın ve Etem Karagülle'ye katkılarından dolayı teşekkür eden Müdürümüz Sayın Fatih Aşkın, program sonunda ozanlarımıza plaketlerini takdim etti.