Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

MACRON VE ERDOĞAN AYNI KADERİ BİR GÜN ARAYLA YAŞADI

New York'ta bulunan iki lider aynı sıkıntıyı birer gün arayla yaşadı. Dün Amerika saati ile akşam Macron, Trump'ın konvoyu nedeniyle bekletilmişti. Macron, Trump'ı telefon üzerinden arayarak ''Bil bakalım ne oldu? Konvoyun yüzünden bizi durdurdular'' dedi.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı kaderi yaşadı. Caddenin karşısına geçmek için Trump'ın konvoyunun geçmesini beklemek zorunda kaldı. Her iki olayda sosyal medyada gündem oldu.