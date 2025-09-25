Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Güller ve Günahlar, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolleri Murat Yıldırım ve Cemre Baysel paylaşırken, setteki samimi anlar objektiflere yansıdı. İkilinin enerjik halleri ve uyumu, sosyal medyada şimdiden gündem oldu.

Yeni dizinin başrolünde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel

Dizide Murat Yıldırım, başarılı iş insanı Serhat karakterine hayat verirken, Cemre Baysel ise fakir bir mahallede büyümüş dobra ve güçlü kişiliğiyle öne çıkan Zeynep rolünü canlandıracak. Seyircinin karşısına yeni bir ekran çifti olarak çıkacak Yıldırım ve Baysel’in uyumu, sosyal medyada “ekranın yeni favori çifti” yorumlarıyla konuşulmaya başladı.

Büyük sırlar ve yalanlarla örülü bir hikâye

Rejisini Deniz Can Çelik’in üstlendiği Güller ve Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda değişen Serhat’ın çarpıcı hikâyesini konu alıyor. Yıllardır eşi Berrak’ın sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep ile kesişiyor. İkilinin karşılaşması, onları sırların ve yalanların ortasında sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar çok yakında izleyiciyle buluşacak.