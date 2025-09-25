ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaşanan aksaklıkların tesadüf olmadığını savunarak, bunları “planlı sabotaj girişimleri” olarak nitelendirdi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, BM binasına girişte yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu, eşi Melania Trump ile düşmekten son anda kurtulduklarını söyledi. Trump, İngiliz basınında yer alan “BM çalışanlarının merdiveni kapatma şakası” iddiasına atıfta bulunarak, sorumluların derhal tutuklanması gerektiğini belirtti.

Konuşmasına teleprompter bozulduğu için bir süre başlayamadığını, cihaz devreye girene kadar konuşmasını ezberden sürdürdüğünü aktaran Trump, ayrıca konuşma sırasında salonun ses sisteminin tamamen devre dışı kaldığını, liderlerin kendisini sadece kulaklıklarla tercüme sistemi üzerinden dinleyebildiğini ifade etti.

“Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacı doğrultusunda üzerine düşen görevi yerine getirememesi şaşırtıcı değil.” diyen Trump, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e olayların soruşturulması için mektup gönderdiğini açıkladı. Özellikle yürüyen merdivenlere ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istediğini vurguladı. Ayrıca, sürece ABD Gizli Servisi’nin de dahil olduğunu belirtti.

Beyaz Saray ise yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kasıtlı yapıldıysa ilgili kişi işten çıkarılmalı” ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan bir kameramanın neden olmuş olabileceğini açıkladı.

Öte yandan, The Times gazetesinde yer alan haberde, bazı BM görevlilerinin fon kesintileri nedeniyle Trump’ın yürüyen merdivene geldiği sırada cihazı bilerek durdurup “BM’nin parası bitti” mesajı vermek amacıyla şakalaştıkları iddia edildi.