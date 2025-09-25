Oltu ilçesinde kurulan Anadolu Tıp Birliği Derneği, sağlık çalışanları arasında dayanışmayı sağlamanın yanında onların eğitimlerine de destek oluyor. Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ömer Faruk İşleyen'in kurucu başkanlığını yaptığı dernek, ilçelerde görev yapan sağlık çalışanları arasında dayanışmayı sağlamak, onların tıbbi bilgilerini geliştirmeyi hedefliyor. Dernek ilk faaliyetini yeni atanan pratisyen hekimlere yönelik 'Acile İlk Adım' sempozyumu olarak düzenledi. İlçe devlet hastanelerinde görev yapan 75 hekime, travmaya yaklaşım, acilde iletişim, bilinç bozuklukları, baş ağrısı, göğüs ağrısı, karın ağrısı, nefes darlığı, intoksikasyon (zehirlenme), kadın doğum acilleri ve pediatrik aciller konusunda bilgiler verildi. Devlet hastanelerinde görevli uzman hekimlerin eğitici olarak katıldığı sempozyumda konuşan Oltu Cumhuriyet Savcısı Selahattin Çevik, adli raporlama ve ölüm muayenesi süreçlerini anlattı.

Anadolu Tıp Birliği Derneği Kurucu Başkanı Uzm. Dr. İşleyen, "Acil servis, genç meslektaşlarımız için en kritik ilk sınav. İlçelerde görev yapan uzmanlarımızın saha deneyimlerini paylaşması, birçok tıp kitabına bedel bir katkı sunuyor" dedi.

DAYANIŞMA SAĞLAYACAK

Oltu merkezli kurdukları dernekle kırsalda görev yapan sağlık çalışanları arasında güç birliğini sağlamak istediklerini belirten Uzm. Dr. Ömer Faruk İşleyen, "Merkezden uzakta görev yapan sağlık çalışanların arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla 19 Eylül 2025'te derneği kurduk. Derneğimizin ilk faaliyeti olarak da Erzurum'un bütün ilçelerine atanan pratisyen hekimleri acillerde tam donanımlı hale getirmek için bu eğitimi düzenledik. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımıza alanında uzman arkadaşlarımız tarafından bilgiler verildi. Dernek olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. (DHA)