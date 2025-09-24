Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın 23 Eylül’de düzenlediği basın toplantısı sonrasında Sonsöz Gazetesi muhabiri Melisa Sapaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi otoparkında uğradığı saldırının ardından ifade vermek için götürüldüğü Çiftlik Karakolu’nda gördüğü desteği ifade etti. Sapaz, polislerin sergilediği özen ve hassasiyet nedeniyle Çiftlik Karakolu’na teşekkür etti.

“Çayımız çorbamız eksik olmadı”

Saldırının ardından şikâyetçi olan Sapaz, ifade işlemleri sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “İfademizi verirken bizimle gerçekten ilgilendiler. Çayımız, çorbamız eksik olmadı. Özellikle kadınların sık sık şiddete maruz kaldığı bu dönemde böyle bir yaklaşım görmek bizim için çok değerliydi.”

Kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönemde örnek yaklaşım!

Türkiye’de kadınların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalma oranlarının yüksek olduğu, özellikle gazetecilerin saha görevlerinde risklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Çiftlik Karakolu’ndaki bu örnek davranış dikkat çekti. Uzmanlar, polislerin mağdurlara empatiyle yaklaşmasının hem travmanın hafiflemesine hem de şikâyet sürecinin sağlıklı yürütülmesine katkı sağladığını belirtiyor.