Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Türkevi'nde bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı.