Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden Özgü Çelik seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Yönetimi hakkında mahkeme tarafından verilen kayyum kararı, parti içinde olağanüstü kongre sürecini tetikledi. CHP, bu karara karşı durmak amacıyla delegeleri olağanüstü kongreye çağırdı. Kongrede delegelerin oylarıyla yeniden seçilen isim, mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Çelik oldu.

Mahkeme Kongreyi Durdurmak İstedi, YSK Devreye Girdi

Kongrenin başladığı saatlerde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürecin durdurulması yönünde ara karar aldı. Ancak CHP yönetimi, tebliğ heyetinin kongreyi engellemesini önlemek için dikkat çekici bir yöntem izledi: 5 sayfalık mahkeme kararını kelimesi kelimesine yazdırarak süreci yavaşlattı. Bu esnada Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 13.50 itibarıyla nihai kararını vererek kongrenin geçerliliğini onayladı. Böylece tebliğ heyeti kongreyi durduramadan salondan ayrılmak zorunda kaldı.

YSK, ''Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuzbaşlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir.'' açıklamasında bulundu.

Seçimi kazanan Çelik ise, ''Bu kongreyi toplayarak kayyumu def eden delegelere teşekkür ederim!" diyerek sözlerine başlayan Çelik, partisinin 102 yıldır tüm baskılara rağmen ayakta kaldığını vurguladı.

Çelik, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olmasıyla birlikte belediyelere yönelik mali ve hukuki baskıların arttığını belirterek, "Baktılar operasyonla CHP durmuyor Bu sefer partimizin kurumsal kimliğine saldırı başladı. Unutmasınlar; zalimin zulmü ne kadar artmışsa gideceği gün de o kadar yaklaşmıştır'' dedi.