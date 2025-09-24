2025 Dünya Şampiyonası’na etkileyici bir başlangıç yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Grup aşamasında oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak namağlup şekilde son 16 turuna çıkan milliler, bu turda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ancak çeyrek finalde karşılaştığı güçlü rakibi Polonya karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Filenin Efeleri, 25-12, 25-22 ve 25-19’luk setlerle sahadan 3-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Bu tarihi yolculukta sergilediği performansla takdir toplayan milliler, gözünü şimdiden bir sonraki büyük organizasyona çevirdi. Takım yetkilileri ve oyuncular, “Daha güçlü döneceğiz” mesajıyla gelecek için umut verdi.