Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren Kıskanmak dizisinin 2. bölümü, AB kategorisinde 4.18 reyting ile 1. sıraya yükseldi. Total izleyicide ise 3.59 reytingle 4. sırada yer aldı. ABC1 kategorisinde ise 4.86 reytingle 2. oldu.

Diğer Dizilerde Reyting Durumu

Bahar dizisinin 3. sezon 3. bölümü, totalde 3.06 reytingle 6., AB’de 3.39 reytingle 4., ABC1’de 3.53 reytingle 6. sırada yer aldı.

Kral Kaybederse (Halit Ergenç) 2. sezon 3. bölümü, totalde 2.74 reytingle 10., AB’de 3.25 reytingle 5., ABC1’de 3.25 reytingle 8. sıraya ulaştı.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 51. bölümü, totalde 3.21 reytingle 5., AB’de 2.88 reytingle 6., ABC1’de 4.31 reytingle 4. sırada yer aldı.

Gözleri Kara Deniz dizisinin 4. bölümü, totalde 3.84 reytingle 2., AB’de 1.58 reytingle 16., ABC1’de 2.86 reytingle 10. sırada konumlandı.

Dizinin reyting başarısı, AB kategorisinde özellikle dikkat çekiyor ve yapımın popülerliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.