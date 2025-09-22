Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bir Anadolu Şenliği’ etkinlikleri Bingöl’de devam etti. Şenliklerin dördüncü durağı olan Bingöl’de sahne alan şarkıcı Aydilge, konser alanını dolduran izleyicilere unutulmaz bir performans sergiledi.

Müziğin gücüyle mesaj verdi

Konseri sırasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Aydilge, Filistin bayraklı atkı takarak, “Sadece eğlenmek ve keyiflenmek için müzik yapmıyoruz. Bazen üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak ve anlatamadıklarımızı ifade etmek için müzik bizim şifamız oluyor” dedi.

Aydilge, 3-4 yıl önce yazdığı ‘Yalnızlık Masalı’ şarkısını, dünyada yalnız bırakılmış ve acıları görünmeyen Filistinli kardeşlerimiz için seslendirdi. Ünlü şarkıcı, “Filistinli kardeşlerimize dualarımızı ve iyi dileklerimizi hep birlikte gönderelim” sözleriyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı.