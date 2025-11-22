Olay, sabah saatlerinde Solhan ilçe merkezindeki Saman Pazarı Dörtyol mevkisinde yaşandı. Bir kişinin sokaktaki vatandaşlara tabanca teşhirinde bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Ekipler, eşkal üzerine belirledikleri şüpheliyle, 'dur' ihtarında bulundu. Doldur-boşalt yaptığı tabancayı polislere doğrultan şüpheli, ara sokaklara koşup kaçmaya başladı. Kendisini takip eden polislere hedef gözetmeksizin ateş açan şüpheli, sonrasında bir çay ocağına girerek polise ateş açmaya devam etti. Polisle çatışmaya giren ismi açıklanmayan şüpheli, vurulup etkisiz hale getirildi. Meydana gelen olayda yaralanan şüpheli ve çevredeki 3 vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurşunların isabet etmesi sonucunda yaralanan vatandaşlardan biri tedavisinin ardından taburcu edildi, iki vatandaşın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer taraftan Bingöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan şüphelinin ise Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin çeşitli suçlardan 9 suç kaydı bulunduğunun saptandığı, olayın adliyeye intikal ettiği, adli tahkikatın ise Solhan Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’nca sürdürüldüğü aktarıldı.