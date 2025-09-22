KANAL D’nin dikkat çeken dizisi Eşref Rüya, ikinci sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizide, Eşref ile Nisan’ın aşkının akıbeti merak konusu olurken, Eşref Tek’in hapisten çıktıktan sonra eskisinden daha güçlü bir şekilde sahneye dönmesi izleyicileri heyecanlandırdı.

Hesaplaşma zamanı

Çağatay Ulusoy’un performansıyla hayat bulan Eşref Tek, Yetimler’i Kadir’in elinden kurtarmak için yeni hamleler yapıyor. Bu kez Eşref, bir yandan Kadir’e hesap sorarken diğer yandan uyuşturucu ticaretini önlemek için ittifaklar kurmak zorunda kalacak.

Eşref, Nisan’a kol kanat gerecek

Eşref ve Nisan’ın karşılaşması oldukça sert geçerken, Eşref’in duygularıyla nasıl başa çıkacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Nisan’ın kardeşi Afra’nın başına gelen olaylar sonrası Eşref, onu korumak ve Afra’ya zarar verenleri bulmak için elinden geleni yapacağını gösterecek.

Çarşamba günlerinin favorisi

Tims&B yapımı dizinin senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.