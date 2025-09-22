Şarkı sözleri nedeniyle savcılığa ifade veren sanatçı Mabel Matiz, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İfadesinde, bazı sözlerin farklı bir anlam taşıdığını belirten Matiz, “Şarkımda geçen ‘Cici toy bebe’ ifadesini sevdiğinin sevdiği kişi kullanılan daha ham bir birey anlamında kullandım. ‘Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine’ sözleriyle de evine haber yollamak anlamını kastettim” dedi.

Matiz, şarkılarında hassasiyet gösterdiğini vurgulayarak, “Negatif duygular uyandırabilecek eserlerde gerekli inisiyatifi alıyorum, kelime değişiklikleri yapıyorum. Örneğin ‘Dam üstüne çul serer’ türküsündeki ‘Küçükten yar seveni cennete gönderseler’ ifadesini ‘Güzelden yar seveni cennete gönderseler’ şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum” diye konuştu.

Sanatçı, şarkılarındaki ifadelerin yanlış anlaşılmasından üzüntü duyduğunu da dile getirdi.