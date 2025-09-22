PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın “TBMM’ye çağrılması, kurucu önder olarak nitelendirilmesi ve umut hakkından bahsedilmesi” yönündeki söylemleri sert şekilde eleştiren emekli Albay Orkun Özeller hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

17 Eylül 2025’te Ordu Adliyesi’ne giderek ifade veren Özeller, savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, aynı gün tutuklanmasına karar verdi.

Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, tutukluluk kararına tepki göstererek, “Müvekkilimiz ifade özgürlüğünü kullandığı için bugün tutuklu durumda. Tutukluluğa itiraz dilekçesi öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğunu belirten yetkisizlik dilekçesi de sunduk. Ne suçun işlendiği yer, ne mağdurun ikameti, ne de şikayet olunanın ikameti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmasına rağmen soruşturmanın buradan yürütülmesini hayretle izliyoruz” dedi.

Özeller’in avukatı tarafından yapılan itirazın önümüzdeki günlerde değerlendirileceği öğrenildi.