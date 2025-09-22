GİRESUN’un Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana gelen olayda, inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu ile T.C.B. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine T.C.B., Kuloğlu’nu boğazı ve vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaraladı. Yaralı halde yerde kalan Kuloğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinde Kuloğlu’nun başında bekleyen şüpheli T.C.B., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.