CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin önemli yayın kuruluşlarından Newsweek’te yayımlanan makalesinde, Filistin halkının 1967 sınırları temelinde bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete kavuşmasının Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar için zorunlu olduğunu vurguladı. Erdoğan, dünya devletlerine çağrısını net bir şekilde iletti: “Filistin Devleti’ni tanıyın.”

Türkiye’nin Diplomatik Vizyonu ve Uluslararası Sistem Eleştirisi

Erdoğan’ın kaleme aldığı “Adalet ve Refah için Türkiye’nin Diplomatik Vizyonu” başlıklı makalede, küresel krizler ve belirsizlikler karşısında Türkiye’nin adalet, barış ve dayanışmayı merkeze alan dış politika anlayışı ön plana çıkarıldı. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler’in (BM) etkinlik kaybını eleştirerek Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısının bölgesel ve küresel krizlerde yetersiz kaldığını belirtti ve acilen reform çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Arabuluculuk ve İnsani Yardım Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi gibi girişimlerle bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara katkı sağladığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın en çok insani yardım sağlayan ülkelerinden biri olduğunu belirterek, insani yardımların ve diplomatik çabaların sürdürüleceğini duyurdu.

Gazze ve Filistin’e Destek

Gazze’deki İsrail işgali ve abluka altında yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin insani yardımlarını artırarak, iki devletli çözümün yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Erdoğan, Filistin’in tanınmasının işgale, ablukaya ve zulme karşı en güçlü cevap olacağını vurguladı.

Suriye’de Barış ve İstikrarın Önemi

Cumhurbaşkanı, Suriye’deki çatışmaların bölge istikrarını tehdit ettiğine işaret ederek, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı ilkesini savunmaya devam edeceklerini açıkladı. Erdoğan, kalıcı barışın tüm Suriyelilerin iradesine saygı gösterilerek mümkün olacağını belirtti.

Erdoğan’ın Son Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesini “Hakikatin, hakkaniyetin ve dayanışmanın hakim olduğu bir gelecek, ortak irade ile inşa edilebilir. Türkiye, insanlığın onurlu ve adil bir istikbal yürüyüşüne öncülük etmeye devam edecektir” ifadeleriyle tamamladı.