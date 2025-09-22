Afyonkarahisar’ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dairede mahsur kalan 81 yaşındaki Fadik Belen ile damadı Ali İhsan Demirdelen ve Emine Demirdelen, evde yükselen alevler ve yoğun duman nedeniyle balkona çıkarak yardım bekledi. Ancak bu sırada Fadik Belen ve Ali İhsan Demirdelen, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düşerek yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yangını kontrol altına alırken yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Fadik Belen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Damadı Ali İhsan Demirdelen ile dumandan etkilenen Emine Demirdelen’in tedavileri devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının diğer dairelere sıçramasını önledi. Mahalle sakinleri, yaşanan kazanın ardından büyük üzüntü yaşadı.