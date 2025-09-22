Etimesgut Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında, uzman eğitmelerin eğitim verdiği temel dalış kursu başlıyor.

Profesyonel eğitmenler ve milli takım antrenörleri eşliğinde; Temel yüzme öğrenimi, Scuba diving teorik eğitimleri ,Havuz dalışı ve Deniz dalışı sonrası brövelendirme olarak eğitim alacak olup, çocuk gruplarında sporcu lisansı ile süreklilik imkânı da sizleri bekliyor.

Etimesgut Belediyesinin konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Etimesgut Belediyesi’nde suyun büyüleyici dünyasına adım atıyoruz! Bilgi ve ön kayıt için: 0555 044 30 44 QR kodu okutarak kayıt formuna ulaşabilirsiniz." denildi.