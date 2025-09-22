Malatya’da 1,5 yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Aysel Türkeş’in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği bronkoskopi ile çıkarıldı. Türkeş, işlem sonrası sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 1,5 yıldır öksürük sorunu yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın şikayetinin astım veya KOAH kaynaklı olabileceğini düşünerek detaylı tetkikler yaptı. Yapılan incelemelerde, Türkeş’in akciğerinde yabancı bir cismin olduğu tespit edildi.

“Bronkoskopi ile akciğerlerine girip kamera aracılığıyla baktığımızda kabak çekirdeği olduğunu gördük. Operasyonla cismi çıkartarak hastamızı sağlığına kavuşturduk” diyen Dr. Aşkın, başarılı müdahaleyi anlattı. Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getirdi.