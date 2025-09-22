Markaların e-ticaret altyapısı ikas, Start paketini geliştirdi. Yeni özelliklerle kullanıcılar artık hiçbir ücret ödemeden e-ticaret sitesi kurabilecek, yüzde 0 sanal POS komisyonu avantajından faydalanabilecek ve uygun kargo anlaşmalarıyla satışlarını daha hesaplı yönetebilecek.

ikas Proje Müdürü Bahadır İçöz, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Amacımız kullanıcılarımıza kolay ve bütçe dostu bir e-ticaret deneyimi sunmak. Start paket sayesinde, küçük işletmeler ve bireysel satıcılar ömür boyu ücretsiz kullanabilecekleri bir e-ticaret sitesine sahip olabiliyor. Ayrıca yüzde 0 POS komisyonu ve uygun kargo anlaşmalarıyla maliyetlerini minimuma indiriyorlar” dedi.

İçöz, kullanıcıların Start paket ile cirolarını koruyarak markalarının geleceğini güvenle inşa edebileceğini belirtti. “E-ticarete yeni başlayanlar ve bütçesi kısıtlı girişimciler için büyük fırsatlar sunuyoruz. Start paketle sağladığımız inovatif avantajlarla Türkiye’den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Start paket, özellikle yeni girişimciler için masrafsız e-ticaret deneyimi sunarak sektörde rekabet avantajı sağlıyor.