MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa etti. Ekinci, bağımsız devam edeceğini açıkladı. Ancak Mustafa Erkut Ekici’nin istifasının MHP Genel Merkez tarafında istendiği ileri sürüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz da istifanın genel merkez tarafında istendiği iddialarını güçlendirdi. Sadir Durmaz “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” dedi

Mustafa Erkut Ekinci istifa gerekçesini, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" sözleri ile duyurdu.

HABER MERKEZİ