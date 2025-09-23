Sadakat, elindeki belgeleri Ecmel'e teslim etmek üzere olan Mine’yi vurması, dizide tansiyonu bir anda yükseltti. Seyirciler şoke olurken, Sadakat karakterinin sınır tanımayan karanlık yönü izleyici yorumlarında çok konuşuldu.

Boran Albora Gerçekten Yaşıyor mu?

Mezarda yatan kişinin Boran Albora olmadığı gerçeği ortaya çıkınca, Cihan geçmişin izlerini sürmek üzere İstanbul’a doğru yola çıktı. Ancak beklediği kabusla yüzleşti. Boran’ın komada da olsa hayatta olduğu bilgisi, Cihan’ın dünyasını alt üst etti. "Boran Albora yaşıyor mu?" sorusu, dizi boyunca en çok merak edilen konu oldu.

Alya ve Cihan Aşkında Yeni Gölge: Boran Dönüyor mu?

Alya'nın kolyesine Cihan’ın fotoğrafını koyduğu duygusal anlar, ekran başındaki izleyicilere duygu fırtınası yaşattı. Ancak Boran'ın yaşadığı gerçeği, sadece Sadakat değil, şimdi Boran Albora'nın da bu aşkın önünde büyük bir engel olacağının habercisi oldu.

Reyting Rekoru Kırdı! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Uzak Şehir son bölüm, tüm izleyici kategorilerinde reyting birincisi olmayı başardı. “Uzak Şehir”, “Sadakat”, “Alya” gibi etiketler sosyal medyada TT listelerine girerken, izleyici yorumları dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

Her iki kişiden biri Uzak Şehir izledi; bu oranla dizi yine zirveyi kimseye bırakmadı.

Uzak Şehir Yeni Bölümleriyle Her Pazartesi Kanal D'de!

AyNa Yapım imzasını taşıyan Uzak Şehir, her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dram, entrika ve aşkın en çarpıcı haliyle yansıtıldığı diziyi kaçırmayın!