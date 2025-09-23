Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Melek Şahin’in bu tarihi başarısını kutlayarak, “Sporcumuz Melek Şahin’in azmi, kararlılığı ve disiplini tüm Türkiye’nin gururu oldu. Hem gençler hem büyükler kategorilerinde üst üste kazandığı şampiyonluklarla örnek bir sporcu olduğunu kanıtladı. Kendisini, ailesini ve emeği geçen hocalarını yürekten tebrik ediyorum. Gelecek turnuvalarda da başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Melek Şahin’in elde ettiği bu önemli başarı, Türkiye’nin bilek güreşi alanındaki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu.