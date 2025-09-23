Başvuruda, Türkiye Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Halk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin katıldığı ihalelerde, yalnızca bir bankanın teklif verdiği, diğer bankaların ise protokol süresi boyunca ihaleye teklif vermediği belirtilerek, bu durumun rekabeti engellediği vurgulandı.

Devlet Memurları Sendikası, maaş promosyon ihalelerinde kamu bankaları arasında anlaşma ve danışıklı hareket olduğu şüphesini dile getirirken, bu durumun rekabet ortamının ortadan kalkmasına yol açtığını, bunun sonucunda devlet memurlarının hak ettiği faydadan adil pay alamadığı ve personel aleyhine telafisi mümkün olmayan zararların meydana geldiği ifade edildi.

Başvuruda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesine atıfta bulunularak, rekabeti engelleyen ya da sınırlayan teşebbüsler arası anlaşmaların yasaklandığı hatırlatıldı. Kanun kapsamında rekabeti ihlal edenlere yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, kamu bankalarının maaş promosyon ihalelerinde piyasa rayiçlerine uygun teklif vermesi gerektiği, kamu bankalarının “Önce Halk Sonra Banka”, “Burası Sizin Yeriniz”, “İşimiz Halden Anlamak” ve “Bir Bankadan Daha Fazlası” gibi sloganlarıyla kamu çalışanlarına hak ettiği koşullarda hizmet sunması gerektiği ifade edildi.

Devlet Memurları Sendikası, haklı taleplerinin karşılanması için çaba göstermeye devam edeceklerini vurgularken, “Hep birlikte başaracağız, biz başarırsak herkes kazanacak” mesajını paylaştı.

Konu, sendika tarafından yakından takip edilip koordine ediliyor.